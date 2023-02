The Last of Us: In Folge 6 versteckt sich wohl Dina aus Part 2 - habt ihr sie entdeckt?

In der sechsten Folge der HBO-Serie zu The Last of Us verschlägt es Joel und Ellie endlich nach Jackson, wo der Schmuggler seinen Bruder Tommy wieder trifft und dessen Frau Maria kennenlernt. Insbesondere für Fans von The Last of Us Part 2 entfacht die Episode ein wahres Feuerwerk voller Anspielungen. Und wir bekommen wohl auch einen wichtigen Charakter aus dem Sequel zu Gesicht, nämlich Dina.

Wird in dieser Szene Dina aus The Last of Us Part 2 gezeigt?

Gemeinte Szene ist so kurz, dass ihr sie womöglich sogar verpasst haben könntet. Nach ihrer Ankunft in Jackson werden Joel und Ellie von Tommy und Maria in einer großen Halle zum Essen eingeladen.

In einem kurzen Augenblick merkt Ellie, dass sie von einem Mädchen beobachtet wird, das sich hinter einer Säule versteckt und reagiert mit einem abfälligen "Was?", woraufhin sich das Mädchen ertappt fühlt und verschwindet.

Hier könnt ihr euch die Szene noch einmal ansehen:

Wer steckt dahinter? Die Schauspielerin des mysteriösen Teenagers heißt laut Imdb Paolina van Kleef und wird dort als "Starring Girl" (starrendes Mädchen) gelistet. Die The Last of Us-Serie markiert den ersten großen TV-Auftritt der noch jungen Darstellerin, die zuvor lediglich im Kurzfilm "Yasmina" und in der Serie "The Night Agent" zu sehen war.

Im ersten Teil des The Last of Us-Spiels taucht gemeinter Charakter nicht auf – wer also könnte sich dahinter verbergen? Die mögliche Antwort: Die Macher*innen der Serie haben hier sehr wahrscheinlich Dina aus The Last of Us Part 2 gezeigt. Denn komplett zufällig dürfte das "Starring Girl" nicht in der Serie auftauchen, hierbei handelt es sich wohl um einen bewusst platzierten Teaser.

Zumal Schauspielerin Paolina van Kleef dem Ingame-Modell optisch stark ähnelt:

Wer ist Dina? Die junge Frau ist eine der Hauptfiguren in The Last of Us Part 2 und Love Interest von Ellie. Beide sind ungefähr im gleichen Alter und leben in der Jackson-Siedlung, bevor sie sich gemeinsam auf den Weg nach Seattle machen. Im Spiel wird Dina von Shannon Woodward vertont, Cascina Caradonna diente hingegen als optische Vorlage.

In der bereits bestätigten zweiten Staffel von The Last of Us werden wir dann wohl mehr von Dina sehen.

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, am 27. Februar erscheint Folge 7 der Show. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.