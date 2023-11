The Witcher: Erster Trailer zum Netflix-Anime mit Geralt verrät den Release-Zeitraum

Geralt im Netflix-Anime 'The Witcher: Sirens of the Deep'. (Bild: Netflix)

Es sind nicht nur weitere Spiele und Staffeln der Live-Action-Serie 'The Witcher' in Arbeit. Auch im Bereich Animationsserien tut sich etwas. Nachdem wir im Anime 'Nightmare of the Wolf' 2021 schon Vesemir bei einem Abenteuer begleiten durften, greift Geralt in 'Sirens of the Deep' selbst zum Schwert. Zusammen mit dem ersten Teaser-Trailer hat Netflix so einiges zum Film verraten.

'The Witcher: Sirens of the Deep' startet Ende 2024 auf Netflix

Der kurze Trailer, der im Rahmen der Geeked Week 2023 veröffentlicht wurde, gibt uns nicht nur einen kleinen Einblick in die Mission, auf der Geralt sich befindet. Er verrät uns auch, dass wir Ende 2024 mit dem Start auf Netflix rechnen dürfen. Ein genauer Termin steht damit noch aus, aber im November oder Dezember sollte es soweit sein.

Wer The Witcher 3 gespielt hat und O-Ton bevorzugt, darf sich zudem freuen: Der Trailer bestätigt, dass Geralt wieder von Schauspieler Doug Cockle gesprochen wird, der dem Monsterschlächter damit erneut die markante, dunkle Stimme verleiht. Aber hört selbst:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

Neben Cockle mischen noch weitere bekannte Sprecher*innen mit: Anya Chalotra und Joey Batey, die in der Netflix-Serie 'The Witcher' Yennefer und Jaskier spielen, sprechen in der Originalfassung des animierten Films ebenfalls ihre Charaktere.

Darum geht's im Netflix-Anime mit Geralt

'The Witcher: Sirens of the Deep' spielt zwischen Episode 5 und 6 der ersten 'The Witcher'-Staffel mit Henry Cavill. Der Film basiert auf der Witcher-Kurzgeschichte 'A Little Sacrifice' des polnischen Autors Andrzej Sapkowski.

Geralt wird zu einem Küstenort gerufen, um dort einer Reihe von Angriffen auf den Grund zu gehen. Letztendlich gerät er zwischen die Fronten der Menschen und Wassermenschen und muss einen Krieg zwischen den Königreichen verhindern.

Wie gefällt euch der erste Trailer zum animierten Witcher-Film?