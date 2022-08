Entwickler D-Pad Studio kennen sicher einige von euch für ihren fantastischen Plattformer Owlboy, den wir euch nur ans Herz legen können. Mit Vikings on Trampolines wurde jetzt das neue Projekt angekündigt, das hält, was der Name verspricht. Im Singleplayer oder lokalen Koop mit bis zu vier Spieler*innen müsst ihr in Brawler-Manier andere Wikinger von Trampolinen schubsen, was so spaßig aussieht, wie es klingt.

Bislang wurde das Spiel nur für Steam angekündigt und hat noch keinen konkreten Release-Termin.