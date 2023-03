Schon im Juni erscheint Final Fantasy 16, erstmal aber nur für die PS5. Das Action-JRPG soll deutlich düsterer werden als sein Vorgänger und erinnert sogar auf den ersten Blick ein bisschen an The Witcher. Doch während die Story sich mit ihrem High Fantasy Setting eher auf die Wurzeln der Reihe besinnt, kommt das actionlastige Gameplay nicht bei allen Final Fantasy-Veteranen so gut an.

Teil 16 zieht nämlich ordentlich das Tempo an, wie wir bei einem Anspieltermin selbst erlebt haben. Deswegen fassen wir in diesem Video nicht nur zusammen, was ihr aktuell über Final Fantasy 16 wissen müsst, sondern auch, wie sich das neue Kampfsystem eigentlich anfühlt.