Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!

Kliff rutscht in Crimson Desert über den Boden, wenn ihr beim Rennen den linken Stick drückt. Das funktioniert aber auch hoch zu Ross und wird dann zu einem witzigen Pferde-Drift. Aber, wie man in London sagen würde: Mind the Gap. Lieber erst mal sicherstellen, dass keine Klippen im Weg sind.

Drückt ihr den rechten Stick, dann schießt ihr Kliff übrigens gewollt aus dem Sattel (und nicht ungewollt wie im Video). Das kann praktisch sein, um Höhe zum Fliegen zu gewinnen.

Was ist euer liebster Move im Open World Spiel?