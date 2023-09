Wizard with a Gun - Das Actionspiel mit dem coolsten Namen erscheint im Oktober

Wizard with a Gun ist ein neues, kooperatives Actionspiel von Devolver Digital und Galvanic Games, das am 17. Okotber für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Die Nintendo Switch-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ihr übernehmt die Rolle über einen bis an die Zähne bewaffneten Zauberer und kämpft euch durch die Postapokalypse. Der Stil erinnert an den Survival-Hit Don't Starve und bietet ebenfalls ein Crafting-System. Zwischendrin könnt ihr eure Basis mit Ressourcen verbessern und so neue Mechaniken wie Zaubertränke freischalten.

Die Magie nutzt ihr zur Fortbewegung und zur Verbesserung eurer Munition. Durch das Verbinden verschiedener Zaubersprüche könnt ihr neue Effekte entdecken. Das Spiel kann dabei alleine im Singleplayer oder online im Koop zu zweit gespielt werden.