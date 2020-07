von Redaktion GamePro,

17.07.2020 11:00 Uhr

Was denkt Xbox-Chef Phil Spencer eigentlich über die Next-Gen? Wie steht er zu alternativen Preismodellen, wie sie die Konkurrenz vorstellt? Für wie wichtig hält er Cloud Gaming? All diese Fragen und viele mehr hat er in einem exklusiven Interview für die Outlets der Webedia-Gruppe (zu der auch GameStar und GamePro gehören) beantwortet.

Die Fragen und das Interview geschahen in Zusammenarbeit mit den Webedia-Redaktionen aus dem Bereich Gaming: GamePro, GameStar, Mein-MMO, JeuxVideo, Millenium, 3DJuegos und Vida Extra. Auf all diesen Plattformen findet ihr rund um das Interview weiterführende Artikel zum Thema Next Gen, Xbox und Microsoft. Der interviewende Redakteur (nicht im Bild) arbeitet bei JeuxVideo, das Interview wurde mit Microsoft Teams geführt.

