111 Stunden Survival-Horror - An diesen Klassikern führt kein Weg vorbei

Jedes Medium und jedes Genre hat sie: Pflichtwerke, die zu einer guten Allgemeinbildung zählen. Bei Büchern wird dabei von Weltliteratur gesprochen, bei Kinofilmen von etablierten Klassikern. Das kann vom Mainstream aus bis hin zu kleinen Nischenthemen angewandt werden. Jeder Mikrokosmos hat seine eigenen Meisterwerke, die jeder kennen sollte.

Das gilt auch für die Gattung des Survival-Horror. Ihr möchtet einen Einstieg in das Genre finden und jeden wichtigen Eckpunkt in seiner Entwicklung selbst erfahren haben? Von den Anfängen bis heute? Alles was ihr dazu benötigt, sind 111 Stunden Zeit.

111 Stunden? Das klingt nach viel, aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Videospiele buhlen heute um unsere Zeit und versuchen diese mit zwielichtigen Mechanismen zu stehlen. Doch während ihr in so manchen Spielen mehrere hundert Stunden versenken könnt, weil sie euch mit aufploppenden Erfahrungspunkten und Lootboxen zweifelhafte Progression vorgaukeln, sind Horrorspiele genügsam.

Die meisten Titel kosten euch zwischen 6 und 16 Stunden. In unserer Auflistung wollen wir euch empfehlen, für welche Horrorklassiker ihr euch die Zeit nehmen solltet. Auf diese Weise lernt ihr auch all die Kernelemente des Genres kennen, die sich in der Gesamtmischung von The Evil Within und The Evil Within 2 wiederfinden.

Die Regeln für den Horror-Herbst

Einige Regeln: Wir listen nur einen Titel pro Serie auf und die Reihenfolge ist nicht wichtig. Dies ist eine erlesene Auswahl und keine Gegenüberstellung zur Beurteilung der Qualität. Indizierte Spiele finden in dieser Liste aus den bekannten Gründen keine Beachtung.

Ebenso werden Opfer nicht ausbleiben, denn das ganze Genre auf 11 Empfehlungen herunterzubrechen ist irre schwer. Wenn ihr etwas vermisst, teilt uns in den Kommentaren mit, wie eure Liste ausgesehen hätte.

Und: Wer diese Spiele nicht im abgedunkelten Raum mit verflucht hochwertigen Kopfhörern spielt, kann es quasi gleich sein lassen. Keine Ausrede. Wenn schon, dann richtig.