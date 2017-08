Aragami: Director's Cut - Stealth-Actionspiel für Nintendo Switch gesichtet

Kommt das Stealth-Actionspiel Aragami auch für Nintendo Switch? Darauf deutet der Eintrag des französischen Onlinehändlers FNAC hin, der Aragami: Director's Cut für die Switch listet. Der Release-Termin (31. Dezember 2017) scheint jedoch ein Platzhalter zu sein.

Der Preis scheint aber durchaus realistisch: FNAC verlangt für das Spiel rund 40 Euro. Aragami tritt in die Fußstapfen von Mark of the Ninja sowie Tenchu und ist bislang für PS4 und PC erhältlich. In unserem GamePro-Test kassierte es gute 79 Punkte. Der Director's Cut würde vermutlich die später per DLC nachgereichten Skins und Schwierigkeitsgrade beinhalten.

Aragami ist übrigens nicht das einzige Switch-Spiel, das inoffiziell von FNAC angeboten wird. Heute berichteten wir bereits über das Listing von Batman: The Telltale Series. Da sich weder Merge Games noch Lince Works zur Switch-Version geäußert haben, solltet ihr diese Infos noch mit Vorsicht genießen.