Ark: Survival Evolved - Patch 1.11 "Tek Tier" ab sofort auf PS4 erhältlich

Das Tek Tier-Update für Ark: Survival Evolved bringt unter anderem vier neue Dinos.

Ark: Survival Evolved befindet sich derzeit noch im Early Access, soll aber voraussichtlich im Frühjahr als fertiges Spiel für PC, PS4 und Xbox One in die Läden kommen. Das umfangreiche Tek Tier-Update stellt einen großen Schritt in diese Richtung dar und ist seit Ende Januar bereits für die PC- und seit dem 14. Februar für die Xbox One-Version des Survival-Spiels erhältlich.

Wie Jeremy Stieglitz, Lead Designer bei den Entwicklern von Studio WildCard, via Twitter mitteilt, ist das Tek Tier-Update für Ark: Survival Evolved ab heute, um 17 Uhr für die PS4 geplant. Also müsstet ihr euch den Patch 1.11 jetzt schon herunterladen können.

Ok, it's passed QA: ARK PS4 Tek Tier, Hair, VDay patch (v504) should be going live at 11am Eastern tomorrow, Feb 16! Get ready for it!!! :-D