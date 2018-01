Ubisoft hat in einem neuen Blogpost Details zum kommenden Januar-Title-Update für Assassin's Creed: Origins bekanntgegeben. Wann genau der neue, umfangreiche Patch erscheint, verraten die Macher aber noch nicht.

Unten haben wir euch alle Neuerungen des Updates aufgeführt. Der von vielen Fans gewünschte und gar nicht unwahrscheinliche New Game Plus-Modus erscheint aber offenbar nicht in den nächsten Wochen.

Eine neue Quest , die den Story-DLC The Hidden Ones startet

, die den Story-DLC The Hidden Ones startet Neue Items für die Heka-Truhen, Gegenstände der Nightmare-, First Civilizations-, Gladiator- und Wacky-Packs werden hinzugefügt

Die Option, Outfits und Monturen bei Weber-Händlern zu verkaufen

Assassin's Creed: Origins - Das steckt im DLC The Hidden Ones

The Hidden Ones kommt mit einer neuen Geschichte

Die Erweiterung erhöht das Level-Cap von Stufe 40 auf Stufe 45

The Hidden Ones ist Teil des Season Passes von Assassin's Creed: Origins

The Hidden Ones setzt einige Jahre nach der Hauptgeschichte an und schickt uns in eine komplett neue Region in der Spielwelt von Assassin's Creed: Origins, in der wir es mit römischen Streitmächten aufnehmen.

Assassin's Creed: Origins ist seit Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Wie sich das Action-RPG von Ubisoft im Vergleich zu seinen Vorgängern schlägt, erfahrt ihr in unserem Test zu Assassin's Creed: Origins. Hier hingegen findet ihr alle geplanten DLCs und Erweiterungen für das Ägypten-Abenteuer.