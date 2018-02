Mit dem aktuellen Update 1.30 findet nicht nur der spannende Entdeckungstour-DLC einen Weg in das alte Ägypten von Assassin's Creed: Origins, sondern auch der lang erwartete New Game Plus-Modus.

Hier können wir nach dem Ende der Hauptstory einen neuen Durchlauf starten, behalten dabei aber alle Waffen, Outfits und Fähigkeiten. So weit, so klar. Aber auf welche Belohnung können wir uns eigentlich nach dem Beenden des New Game Plus freuen? Reddit-User Najoray liefert uns die Antwort. Achtung es folgen Spoiler für Assassin's Creed: Origins!

Diese Montur gibt es nach dem NG+

Najoray ist nach eigenen Angaben bereits durch das New Game+ von Assassin's Creed: Origins gehuscht. Die Belohnung nach Beenden des New Game Plus-Modus teilt er im entsprechenden Reddit-Post.

Es handelt sich um eine spezielle Montur: Das Mythical Warrior-Outfit. Schaut es euch auf dem Bild unten an.

Um die Montur freizuschalten, müssen wir offenbar nur die Hauptstory erneut durchspielen. Najoray habe für seinen Durchlauf nur sechs Stunden gebraucht, da er unter anderem alle Zwischensequenzen geskippt habe.

Assassin's Creed: Origins ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Der nächste große DLC für das Action-RPG klopft schon an die Tür: Mit der Fluch der Pharaonen erscheint am 6. März Story-DLC Nummer zwei, der uns gegen berühmte Pharaonen und Bestien der ägyptischen Mythologie in den Kampf schickt. Den kompletten DLC-Fahrplan für AC: Origins findet ihr hier.

