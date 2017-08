Assassin's Creed: Origins - Entwickler erklären Kampfsystem & Arenen mit Gameplay-Video

Assassin's Creed: Origins verabschiedet sich vom Kampfsystem der Vorgänger. Die neue Ausrichtung erinnert eher an Action-RPGs wie die The Witcher- oder die Dark Souls-Reihe: Statt aneinandergereihte Animationen abzuspulen, basiert das Ganze jetzt auf Treffer-Zonen. Schwingen wir unsere Waffe und treffen auf eine Gegner-Hitbox, war der Angriff erfolgreich. Eine Eindruck davon, wie sich das Ganze im Detail anfühlt und wie es aussieht, könnt ihr euch im unten eingebundenen Video verschaffen.

In früheren Assassin's Creed-Teilen hat die Distanz zum Gegner beispielsweise nur eine untergeordnete Rolle gespielt, außerdem gab es kaum spürbare Unterschiede bei den Waffen. Durch die Änderungen in Assassin's Creed: Origins kommen die neuen Ausrüstungs-Werte zum Tragen. Die Geschwindigkeit unserer Waffe kann genau so wie ihre Reichweite über Leben und Tod entscheiden. Auch die Position unserer Gegner und deren Loadout macht jetzt einen Unterschied.

Wenn wir mit unseren unterschiedlichen Attacken genug Schaden anrichten, füllt sich unsere Adrenalin-Anzeige. Sobald sie voll ist, können wir besonders mächtige Spezial-Angriffe entfesseln. Die helfen uns zum Beispiel bei den Bosskämpfen oder in den Arenen, weitere Neuerungen bei Assassin's Creed: Origins. Beides legt den Fokus auf das Kampfsystem und soll uns epische Schlachten bieten. Seht euch das Video mit den Details an:

