Assassin's Creed Origins - Update 1.04 ist da, hier die Patchnotes

Für Assassin's Creed: Origins hat Ubisoft das Update 1.04 veröffentlicht. Der Patch ist relativ klein und bringt auch keine Neuerungen. WCCFTECH zufolge verbessert er die Stabilität sowie die Performance. Konkretere Details dazu gibt es nicht.

Wesentlich dicker war das zuletzt veröffentlichte Update 1.03. Das machte das Open World-Abenteuer fit für die Xbox One X und brachte den Trials of the Gods-Modus.

Das Update 1.04 steht ab sofort zum Download auf PS4 und Xbox One bereit. Zuletzt berichteten wir über Forscher, die einen geheimen Raum in der Cheops-Pyramide fanden - die Ubisoft bereits ins Spiel eingebaut hat.