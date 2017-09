Attack on Titan 2 - Release für Europa bestätigt, kommt für PS4, Xbox One & Nintendo Switch

Koei Tecmo kündigte Attack on Titan 2 Ende August mit einem ersten kurzen Trailer für Anfang 2018, ließ dabei aber die Frage unbeantwortet, welche Plattformen die Videospieladaption des gefeierten Mangas und Animes unterstützt und ob der angegebene Release-Zeitraum auch für den Westen gilt.

Jetzt hat der japanische Publisher Licht ins Dunkel gebracht und (via Twinfinite) verkündet, dass Attack on Titan 2 in Europa sowie Nordamerika ebenfalls Anfang 2018 auf den Markt kommen wird. Ein genaues Release-Datum gibt es aber nach wie vor nicht.

Dafür wissen wir nun aber ebenfalls, dass sich Attack on Titan 2 nicht nur auf die PS4, Xbox One und den PC schwingt, sondern auch auf die PS Vita und die Nintendo Switch. Wie genau sich die verschiedenen Versionen unterscheiden, ist allerdings noch unklar.

Die Geschichte von Attack on Titan 2 setzt da an, wo der Vorgänger A.O.T.: Wings of Freedom aufgehört hat und dreht sich offenbar um die Ereignisse der zweiten Staffel des Anime. Auf spielerischer Ebene verspricht der erneut von Omega Force entwickelte Nachfolger weitaus komplexer zu werden als Teil eins. So erhalten wir beispielsweise die Möglichkeit, unsere Beziehung zu unseren Gefährten zu stärken. Zudem soll es mehr spielbare Charaktere geben, die sich den Titanen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen stellen.