Battlefield 1 - In the Name of the Tsar: So sehen die vier Klassen der russischen Armee im Spiel aus

Neue Multiplayer-Maps, mehr Waffen und eine komplette Armee: Der zweite DLC für Battlefield 1 "In the Name of the Tsar" ist bis oben hin vollgepackt und macht als Highlight seiner ansehnlichen Inhaltsübersicht die russische Armee zur neuen spielbaren Fraktion. Ihre Besonderheit: Als Andenken an das berüchtigte russische Battalion of Death, das ausschließlich aus Frauen bestand, ist die Scharfschützen-Klasse hier auch ausschließlich mit weiblichem Charakter spielbar. Eine ähnliche Geste hat DICE auch in der Armee des Deutschen Kaiserreichs untergebracht.

Auf diesem Screenshot könnt ihr die vier Klassen der russischen Armee in Ingame-Engine begutachten.

Zuletzt erschien für Battlefield 1 das Juni-Update, das neben Feintuning am Balancing auch eine neue Nachtkarte und einen aufgemotzten Frontlinien-Modus ins Spiel einführte.

Der zweite DLC "In The Name of the Tsar" soll im September 2017 für PS4, XBox One und PC erscheinen.