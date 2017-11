Battlefield 1 - Nachfolger erscheint womöglich schon 2018

Auch wenn eine offizielle Ankündigung noch aussteht, scheinen die Entwickler gut voran zu kommen. Laut DualShockers sprach EA heute auf der Quartals Konferenz über den Nachfolger von Battlefield 1.

Der Chief Financial Officer Vlake Jorgensen bestätigte, dass das Spiel für das Geschäftsjahr 2019 geplant sei. Dieses startet am 1. April 2018 und endet am 31. März 2019. In diesem Zeitraum scheint ein Release zum Weihnachtsgeschäft am wahrscheinlichsten.

Weiterhin nannte der Chief Executive Officer Andrew Wilson das neue Battlefield "visuell beeindruckend" und "sehr immersiv". Inwieweit EA bzw. der Entwickler Dice dieser Ankündigung gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Battlefield 1 legte die Messlatte zum Release 2016 für Grafik- und Sounddesign ziemlich hoch.

Es ist bisher noch nicht bekannt, ob der nächste Serien-Ableger ein neues Szenario einführen wird. Battlefield 1 verlegte seine Schlachten in den ersten Weltkrieg. Momentan warten die Spieler noch auf die beiden letzten DLCs. "Turning Tides" erscheint im Dezember diesen Jahres und legt den Fokus auf Wasser- und Landschlachten. Die Erweiterung "Apocalypse" soll Anfang 2018 verfügbar sein.