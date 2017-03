Brothers in Arms 4 - Gearbox-Chef deutet neuen Weltkriegs-Shooter an

Wann bekommt Brothers in Arms: Hell’s Highway einen vollwertigen Nachfolger?

Offiziell wurde Brothers in Arms 4 noch gar nicht angekündigt, doch schon jetzt hat das Spiel eine bewegte Geschichte hinter sich. Nachdem Ubisoft mit Brothers in Arms: Furious 4 auf der E3 2011 eine überdrehte Mischung aus Team-Shooter und Quentin Tarantinos Inglourious Basterds vorstellte, schob Gearbox-Chef Randy Pitchford im August 2011 nach, dass man zusätzlich an einem weiteren Brothers in Arms-Teil arbeite.

Diese Aussage bekräftigte er in den kommenden Jahren mehrfach. So sagte Pitchford im Februar 2013, dass Gearbox die Shooter-Reihe liebe und versprach im selben Atemzug ein "authentisches Brothers in Arms-Spiel". Allerdings werde es wohl einige Zeit bis zur Ankündigung dauern. Schließlich befinde sich das Projekt in der Pre-Production-Phase, in der Spiele erfahrungsgemäß viele Änderungen durchlaufen.

Im Juli 2015 schien sich wenig daran geändert zu haben. Pitchford zufolge suche man gerade nach Geschäftspartnern, damit die "Entwicklung richtig starten kann". Anfang 2016 wiederum hieß es, Gearbox konzentriere sich auf den Hero-Shooter Battleborn, der auf dem inzwischen eingestellten Brothers in Arms: Furious 4 basiert. Brothers in Arms 4 hingegen schien in der Pre-Production-Phase festzustecken.

Allerdings sollten Fans ihre Hoffnungen auf Brothers in Arms 4 noch nicht aufgeben. Denn ein aktueller Tweet von Pitchford deutet an, dass Gearbox die Arbeiten am Weltkriegs-Shooter weiterführt.

Auf Twitter zeigte sich der Entwickler Rami Ismail enttäuscht darüber, dass Call of Duty aller Voraussicht nach auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs zurückkehrt. Er sei es leid, den Zweiten Weltkrieg als Shooter-Setting zu sehen. Pitchford antwortete daraufhin:

"Dann wirst du etwas, das wir gerade machen, hassen."

@tha_rami You're going to hate something we're doing, then. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 29, 2017

Ob Pitchford wirklich auf Brothers in Arms 4 anspielte, lässt sich zwar nicht mit Gewissheit sagen, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das Studio derzeit unter einer anderen Marke einen Weltkriegs-Shooter entwickelt.

Wünscht ihr euch eine Rückkehr der Brothers in Arms-Serie?