Call of Duty: Black Ops 2 - Spieler erledigt 10.000 Zombies mit cleverem Trick

Auf der "Die Rise"-Map lassen sich Zombies besonders elegant erledigen.

So ganz aktuell ist Call of Duty: Black Ops 2 nicht mehr, doch seitdem der Shooter dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar ist, scheint dem Spiel wieder neues Leben eingehaucht worden zu sein. Vor allem der beliebte Zombie-Modus lockt wieder Spieler an, die neue Highscores aufstellen wollen. Die effizienteste Methode hat jetzt wohl der YouTuber TheSmithPlays gefunden, der in knappen 3 Stunden mehr als 10.000 Zombies erlegt hat.

Mit dem "No Revive"-Zusatz wird der harte Horde-Modus noch einmal knackiger, da wir wirklich nur ein Leben haben und schauen müssen, wie viele Zombie-Wellen wir überleben können. Auf der "Die Rise"-Map hat sich TheSmithPlays mit dem Sliquifier in eine Ecke gehockt und abertausende Untote in ihr Verderben rutschen lassen. Mithilfe eines schrägen Fußbodens, jeder Menge Schleim und Claymores für den Notfall erreichte TheSmithPlays ohne große Aufregung Welle 74.

Am Ende erwischt es ihn dann doch, aber nach 10.364 erledigten Zombies schaffte der hinterlistige YouTuber den Sprung auf Platz 6 der Weltrangliste. Wir dürfen gespannt sein, welche Herausforderungen der bereits bestätigte Zombie-Modus aus Call of Duty: WW2 bieten wird.

Könnt ihr euch noch an euren Rekord erinnern.