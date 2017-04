Call of Duty: Black Ops 2 - Xbox 360-Shooter endlich auch auf Xbox One spielbar

Call of Duty: Black Ops 2 gibt es jetzt auch auf der Xbox One.

Es gibt so einige Spiele auf der Wunschliste von Xbox One-Fans, die hoffentlich irgendwann einmal in das Abwärtskompatibilitätsprogramm der Konsole rutschen und auf der neuen Konsole spielbar werden. Call of Duty: Black Ops 2 gehört dabei zu den Spielen, nach denen am lautesten gebrüllt wird. Jetzt hat die Wartezeit aber endlich ein Ende.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb auf seinen Twitter-Kanal bestätigte, ist Call of Duty: Black Ops 2 ab sofort abwärtskompatibel und auch auf der Xbox One spielbar.

