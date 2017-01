Call of Duty - Fans stimmen über das schlechteste CoD aller Zeiten ab

Welches Call of Duty ist das schlechteste?

Das Call of Duty-Franchise gehörte bereits seit seinem ersten Spiel 2003 zu den wichtigsten Institutionen des Shooter-Genres - und daran hat sich bis heute nicht allzu viel geändert. Seit 2006 erschien jedes Jahr ein neuer Ableger der Reihe, die aktuell im Wechsel von Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games entwickelt werden. Angesichts dieser Fülle an Titeln ist es fast nur logisch, dass sich unter den mittlerweile 13 Hauptspielen einige Fan-Favoriten befinden, die zumindest laut der Community andere Ableger des Franchises weit hinter sich lassen.

Um herauszufinden, welches Call of Duty der schlechteste und unbeliebteste Vertreter der Reihe ist, wurde auf Reddit zu einer großen Abstimmung aufgerufen. Nach nur einem Tag wanderten bereits 2560 Stimmen in die Wahlurne (Stand: 04.01.17, 09:05 Uhr) und zeichnen ein deutliches Bild vom Geschmack der Fans. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Abstimmung selbst nicht näher bestimmt, ob der Multiplayer oder Singleplayer der Call of Duty-Spiele gemeint ist, doch legen die Kommentare im zugehörigen Reddit-Thread nahe, dass sich die Abstimmenden hier auf den Multiplayer beziehen.

Auf Platz 1 dieser Abstimmung ist derzeit Call of Duty: Advanced Warfare (29,06%), das 2014 an der schweren Aufgabe scheiterte, mit den sogenannten Exo-Anzügen die Vertikalität auf den Schlachtfeldern des Franchises auszubauen: Zwar erwies sich die grundlegende Idee, die modernen Ableger der Shooter-Reihe um Jump-Packs und Wallruns zu ergänzen, als ziemlich gut, doch scheiterte Advanced Warfare an der Umsetzung und sah nicht zuletzt gegen das ebenfalls 2014 erschienene Titanfall ziemlich alt aus.

Call of Duty: Advanced Warfare - Mutiplayer-Modus im Trailer erklärt

Platz 2 befindet sich derzeit mit 26.02% im Griff von Call of Duty: Infinite Warfare, dem jüngsten Teil der Serie, der vor allem in der Einzelspielerkampagne einige Neuerungen bot und erfrischenderweise Call of Duty mit einem abwechslungsreichen Team inklusive starken Frauenfiguren rund um unseren Protagonisten versah. Der Multiplayer hingegen bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück und fühlte sich offenbar nicht nur für mich wie eine überdrehte und unausgereifte Wiederholung des Mehrspielermodus von Black Ops 3 an.

Call of Duty: Infinite Warfare - Launch-Trailer mit Kit Harington

Platz 3 schließlich wird von Call of Duty: Ghosts beherrscht (25,94%), dessen Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus gleichermaßen seit Release 2013 stark kritisiert werden. Insbesondere die langsame Spielgeschwindigkeit in Kombination mit den unübersichtlich großen Multiplayer-Maps bereitete der Community damals großes Kopfzerbrechen - und das haben die Fans wohl nicht vergessen.

Call of Duty: Ghosts - Launch-Trailer mit Gameplay-Szenen aus dem Shooter

Generell ist der Trend zu beobachten, dass ein großer und lauter Teil der CoD-Community genug von den SciFi-Settings der letzten Jahre hat und sich eine spielerische Rückkehr zu den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges und Vietnam wünscht.

Für diese Fans hielten die Weihnachtswünsche von Sledgehammer Games eine ganz besondere Überraschung bereit: Wie wir berichteten, zeigte die weihnachtliche Grußkarte der Entwickler, die das nächste CoD entwickeln werden, die berühmte Pistole M1911, die während des Vietnam-Krieges von amerikanischer Seite häufig verwendet wurde. Ein Hinweis auf eine Rückkehr des Franchises in beliebtere Gewässer? Das werden wir wohl abwarten müssen.

