Dass dieses Jahr ein neues Call of Duty veröffentlicht, scheint so sicher wie das Amen in der Kirche. Mehreren Gerüchten zufolge soll es sich bei dem neuen Activision-Shooter um Call of Duty: Black Ops 4 handeln.

Offiziell angekündigt wurde der Titel noch nicht. Jetzt sind allerdings Bilder aufgetaucht, die entsprechende Merchandising-Produkte in der Gamestop-Datenbank zeigen sollen. Demnach handelt es sich bei dem kommenden CoD also anscheinend wirklich um Black Ops 4 – vorausgesetzt, dass sich dieser Leak als vertrauenswürdig herausstellt.

CharlieIntel berichtet, einen Tipp erhalten zu haben. Und zwar in Form von Screenshots, die angeblich die GameStop-Datenbank zeigen. Darauf sind gleich mehrere Produkte zu sehen, die offenbar mit Call of Duty: Black Ops 4 in Verbindung stehen.

Es gibt anscheinend diverse T-Shirts, aber wenig überraschend sind die alle nicht auf Lager. Falls es sich hierbei tatsächlich um einen echten Screenshot handelt, wäre das die Bestätigung, dass es sich beim neuen Call of Duty tatsächlich um Black Ops 4 handelt. Aber von Activision gibt es bisher keinerlei offizielle Angaben.

Call of Duty: Black Ops 4 soll auch für Nintendo Switch erscheinen

Vor rund einem Monat wollte ein vermeintlicher Insider schon auf Twittter erfahren haben, dass Call of Duty: Black Ops 4 noch in diesem Jahr erscheint. Das Besondere an diesem Gerücht stellt die Behauptung dar, dass der neue Shooter nicht nur für PS4 und Xbox One erscheint, sondern auch auf der Nintendo Switch veröffentlicht werden soll.

Was haltet ihr von diesem neuen, möglichen Hinweis? Was hofft ihr?

