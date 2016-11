Call of Duty: Infinite Warfare - Entwickler versteckt Easter Egg exklusiv im höchsten Schwierigkeitsgrad

Call of Duty: Infinite Warfare

Tiefsinnige und mittlerweile sehr überstrapazierte Zitate gehören zu den Game Over-Bildschirmen von Call of Duty wie die Munition ins Magazin: Es scheint nicht ohne zu gehen. Und so begleiten uns seit mehr als zehn Jahre Einstein, Roosevelt & Co. mit ihren Sinnsprüchen, sobald wir in einem Titel dieses Franchise den eigenen Lebensbalken erfolgreich geleert haben.

Mit Call of Duty: Infinite Warfare bricht Infinity Ward dankenswerterweise aus dieser Tradition aus und senden uns im höchsten Schwierigkeitsgrad »Spezialist« statt der drögen »Der dritte Weltkrieg wird mit Stöcken gefochten«-Murmeleien überraschend lustige und sympathische Nachrichten. Ein Spieler hat einige von ihnen gesammelt:

Im GamePro-Test zeigte sich Tobi übrigens recht beeindruckt von dem im Vorfeld misstrauisch beäugten neuen Call of Duty-Teil, während ich mir die Kampfroboter des Spiels zwischenzeitlich ordentlich zur Brust genommen habe.

Was sagt ihr zu dem kleinen Easter Egg?