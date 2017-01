Call of Duty: Infinite Warfare

Schon als erste Gerüchte aufkamen, dass Call of Duty auch 2016 ein Sci-Fi-Setting haben würde, reagierten viele Fans alles andere als begeistert. Der erste Trailer zu Infinite Warfare schaffte es dann schließlich in Rekordzeit in die Liste der YouTube-Videos mit den meisten Dislikes. Doch trotz der massiven Negativstimmung, die im Internet seit Monaten anhält, feiert der Sci-Fi-Shooter Erfolge (via VG24/7).

Mehr: Call of Duty - Fans stimmen über das schlechteste CoD aller Zeiten ab

Laut des US-Marktforschungsunternehmens NPD Group ist Call of Duty: Infinite Warfare in den USA das meistverkaufte Videospiel 2016 – obwohl die Verkaufszahlen des aktuellen Serienablegers im Vergleich zu den Vorgängern deutlich zurückgingen.

Even though sales were down, the power of Call of Duty to continue to be the #1 selling franchise each year is quite something. https://t.co/9Uk47fBwr6 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 19, 2017

Dies bedeutet aber nicht, dass Konkurrenten wie Battlefield 1 schlecht abgeschnitten hätten. Ganz im Gegenteil. Der Weltkriegs-Shooter von DICE und Electronic Arts erreicht Platz 2 und machte zehn Prozent mehr Umsatz als Star Wars: Battlefront, das vom Hype um Episode 7 profitierte. Auf Platz 3 folgt The Division. Der MMO-Shooter markiert seit März 2016 den erfolgreichsten Launch eines Ubisoft-Spiels. Die weiteren Plätze der Top 10 belegen NBA 2K17, Madden NFL 17, GTA 5, Overwatch, Call of Duty: Black Ops 3, FIFA 17 und Final Fantasy 15.

Pokémon Mond und Sonne schaffen es nicht in die Liste, da die beiden Editionen als jeweils eigenes Spiel gewertet wurden. Zudem hat die NPD Group keinen Zugriff auf die Digitalverkäufe von Nintendo-Titeln. Zusammengenommen kommen Sonne und Mond auf mehr als 4 Millionen verkaufte Einheiten.

Including digital sales the total is over 4.5 million.



It is the fastest Nintendo game ever released to sell 4 million units. https://t.co/fjP12NYEdM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 20, 2017

In Deutschland sieht die Liste der verkaufsstärksten Spiele 2016 übrigens etwas anders aus. Hier landet FIFA 17 auf dem ersten Platz. Platz 2 geht an Battlefield 1 und die Plätze 3, 4 und 5 an GTA 5, Uncharted 4 sowie The Division.

Hättet ihr mit dem Erfolg von Call of Duty: Infinite Warfare gerechnet?