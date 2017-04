Call of Duty: WW2 - Erste Bilder geleakt, eines zeigt möglicherweise Hollywood-Schauspieler

Spielt Transformers-Schauspieler Josh Duhamel in Call of Duty: WW2 mit?

Kurz nach der Ankündigung von Call of Duty: WW2 sind erste Bilder des Shooters im Internet aufgetaucht. Der Leak passierte offenbar auf der Call of Duty Website im Login-Bereich, wo unter anderem Reddit-Nutzer braderz_12 auf die Bilder aufmerksam wurde. Mittlerweile wurden die Abbildungen wieder entfernt.

Wirklich große Aussagekraft haben die Bilder noch nicht. Wir sehen auf einem der Bilder einen Soldaten, der gerade mit einer Thompson-Maschinenpistole feuert, auf dem zweiten eine Gruppe von Soldaten, die durch eine Landschaft streift. Den Kameraperpektiven zufolge scheint es sich um Szenen aus Zwischensequenzen zu handeln, Gameplay-Bilder mit Anzeigen etc. gibt es noch nicht.

Das sind die drei aufgetauchten Bilder zu Call of Duty: WW2.

Das dritte Leak-Bild sorgt allerdings für etwas Aufregung. Darauf ist ein US-Soldat zu sehen, der in die Kamera blickt. Sofort schossen im Netz Spekulationen ins Kraut, dass es sich dabei um den Schauspieler Josh Duhamel handeln könnte, der unter anderem in "Transformers" mitspielte.

Mehr: Das Cover von Call of Duty: WW2 deutet auf Sony-Zeitexklusivität hin

Verstärkt wird dieser Verdacht durch einen Twitter-Eintrag des Hollywood-Schauspielers aus dem letzten Monat, der ihn in einem Motion-Capturing-Anzug zeigt. Ein Beweis für eine Teilnahme Duhamels bei CoD: WW2 ist das aber selbstverständlich noch nicht.

One of my better fashion choices. pic.twitter.com/zKnOqAzSs2 — Josh Duhamel (@joshduhamel) March 17, 2017

Überraschen würde es allerdings auch nicht. Die Kombination Call of Duty mit Hollywood-Schauspielern hat es in den letzten zwei Jahren nämlich mehrfach gegeben. In Call of Duty: Advanced Warfare mimte Kevin Spacey (u.a. "House of Cards") den Bösewicht, im letztjährigen Call of Duty: Infinite Warfare lieh Kit Harington ("Game of Thrones") ebenfalls einem Widersacher Stimme und Gesicht.

Call of Duty: WW2 wurde von Activision bislang lediglich angekündigt, weitere Details zum Spiel wird es am 26. April 2017 in einem Live-Stream geben.