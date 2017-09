Wer Call of Duty: WW2 für PS4 oder Xbox One vorbestellt hat, darf noch bis heute, den 4. September, rege an den hektischen Multiplayer-Schlachten teilnehmen. Dabei hat Entwickler Sledgehammer Games stetig kritisches Feedback gesammelt und es so schnell wie möglich in die Beta implementiert - wir berichteten. Selbst für den letzten Tag der Private Beta hat Sledgehammer nun eine kleine Überraschung für Call of Duty-Spieler im Gepäck.

Denn wie Sledgehammer Games im offiziellen Forum ankündigte, wird noch für heute, den vermutlich letzten Tag der Beta, ein neuer Modus freigeschaltet, der Call of Duty-Spielern bekannt sein dürfte. Es handelt sich um den etwas taktischeren Kill Confirmed-Spielmodus, bei dem erst dann die volle Punktzahl für einen Abschuss ergattert wird, wenn wir das Dogtag vom erlegten Gegner aufsammeln.

Weiterhin gab der Entwickler bekannt, dass das Level Cap ein weiteres Mal im Zuge der Beta angehoben werden soll, von 30 auf 35. Motivierte Call of Duty-Spieler können also noch heute versuchen, das Maximal-Level der Beta zu knacken, auch wenn der Spielfortschritt nicht in die finale Version übernommen werden kann.

Call of Duty: WW2 wird am 3. November für PS4, Xbox One und den PC erscheinen.

Stattet ihr der Call of Duty: WW2 Beta heute wegen dem neuen Modus noch einmal einen Besuch ab?