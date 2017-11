Call of Duty: WW2 - The Resistance-DLC erhält Release-Termin

Im Rahmen der Paris Games Week 2017 hat Sony seine Pläne für die kommenden Monate vorgestellt. Aufgrund der exklusiven Zusammenarbeit zwischen dem Konsolenhersteller und dem Publisher Activision wurde bei dieser Gelegenheit auch der kommende DLC "The Resistance" für den Shooter Call of Duty: WW2 thematisiert.

Die Download-Erweiterung hat jetzt einen finalen Release-Termin: Sie wird am 30. Januar 2018 veröffentlicht - und zwar zeitexklusiv auf der PS4. Die Versionen für den PC und die Xbox One erscheinen erfahrungsgemäß etwa einen Monat später.

Details zu den DLC-Inhalten haben bisher weder Sony noch Activision verraten. Dem Namen nach zu urteilen wird diesmal aber wohl der französische Widerstand gegen die Besatzungsmacht im Fokus stehen. Enthalten sind voraussichtlich vier Mehrspieler-Karten und eine Zombie-Episode

Bonus-Map für ausgewählte Spieler

In einem neuen Trailer stellte Activision auf der Sony-Veranstaltung außerdem die Bonus-Karte "Carentan" vor. Die ist exklusiv den Käufern des offiziellen Season-Passes und Vorbestellen vorbehalten. Zwischen Häuserruinen und auf verbarrikadierten Straßen geht es in der französischen Stadt zwischen den verfeindeten Kriegsparteien zur Sache. Ziel ist eine strategisch wichtige Festung der deutschen Streitkräfte.

Vorgestellt wird das kommende Schlachtfeld anhand von diversen Gameplay-Szenen. Spieler von Call of Duty werden sich vielleicht an so manches Details erinnern. Die Map war bereits im ersten Serienableger enthalten und wurde für Call of Duty: WW2 neu aufgelegt.

