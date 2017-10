Paris Games Week - Die besten Trailer der Sony-Pressekonferenz

Schon bevor es eigentlich los ging mit dem eigentlichen Programm der Sony-Pressekonferenz, beschloss der Publisher in der Pre-Show eine Ankündigung nach der anderen herauszufeuern. Bei so vielen neuen und "alten" Spielen sei es jedem verziehen, der vielleicht ein wenig den Überblick verloren hat.

Damit ihr trotzdem mitreden könnt, haben wir hier die wichtigsten und besten Trailer (und Ankündigungen) für euch, die ihr nicht verpasst haben solltet.

Ghost of Tsushima

Sony begann die PK gleich mit einem Knall und stellte eine komplett neue Marke aus dem Hause Sucker Punch (Infamous) vor. Bei Ghost of Tsushima handelt es sich um ein Open World-Samurai-Adventure, das im Japan des 13. Jahrhunderts spielt. Mehr über den Blockbuster erfahrt ihr hier.

The Last of Us: Part 2

Auf der E3 2017 war es still um das neue Spiel von Naughty Dog, dafür hat es der Trailer zur Paris Games Week in sich und warf einige Fragen auf. Zusätzlich gab es ein paar neue Screenshots zu The Last of Us: Part 2, die ihr euch hier ansehen könnt. Einen Release-Termin für das Survival-Spiel haben wir allerdings noch immer nicht.

Spider-Man

Auch die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft kam nicht zu kurz. Activisions Spider-Man erhielt einen neuen Story-Trailer, der uns den jungen Mann hinter der Maske zeigt.

Destiny 2: Curse of Osiris

Ein Geheimnis war die erste Erweiterung für Bungies Shooter-MMO Destiny 2 zwar schon länger nicht mehr, trotzdem sorgte der erste Trailer für einen ordentlichen Knall – unter anderem, weil er mit dem heiß ersehnten Release-Termin daher kam. Die neuesten Infos zu Curse of Osiris bekommt ihr hier.

Erica

Fast untergegangen wäre Erica, der myseriöse neue PlayLink-Titel, über den ihr hier mehr erfahren könnt. Viel bekannt ist über den Psycho-Thriller noch nicht, spannend sieht er aber trotzdem aus.

