Call of Duty: WW2 - Weltkriegsshooter könnte für Nintendo Switch erscheinen

Erscheint Call of Duty: WW2 auch für Nintendo Switch?

Vor ein paar Jahren fand quasi jeder Call of Duty-Titel seinen Weg auf Nintendo-Konsolen, seit einiger Zeit bleibt das Franchise ihnen allerdings fern. Das könnte sich mit Call of Duty: WW2 aber wieder ändern, wenn wir uns die neuesten Gerüchte ansehen, die aktuell durch das Netz kreisen (via VG24/7).

Schuld daran ist unter anderem ein Tweet des Studios Beenox, das gemeinsam mit Certain Affinity und High Moon Studios Treyarch bei der Umsetzung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered unterstützte und in der Vergangenheit die PS3- und Xbox 360-Ports von Black Ops 3 übernahm. Zudem sind sie verantwortlich für einige Activision-Ports für Wii und Wii U wie Skylanders: SuperChargers und Amazing Spider-Man, was eine gewisse Nintendo-Affinität bestätigt.

Nous recevons deux représentants de l’armée canadienne qui nous parlent de leur expérience et leur métier ! COD #onaçadanslsang pic.twitter.com/jZQkao2HvE — Beenox (@BeenoxTeam) May 12, 2017

Auf dem getwitterten Bild sind Mitglieder von Beenox gemeinsam mit zwei Vertretern der kanadischen Armee zu sehen, die übrigens 1939 in den Zweiten Weltkrieg eingriff. Übersetzt liest der Tweet:

"Wir haben zwei Vertreter der kanadischen Armee, die uns von ihren Erfahrungen und ihrem Job erzählen."

Wer genau hinguckt wird erkennen, dass zwei Entwickler Call of Duty-Shirts tragen: einmal von Modern Warfare Remastered und einmal von Call of Duty: WW 2, das dieses Jahr erscheint und mit dem Beenox bisher offiziell nichts zu tun hatte.

Der Tweet in Kombination mit der Vergangenheit des Studios sorgte daher für erste Vermutungen, dass Beenox in irgendeiner Kapazität an CoD: WW2 beteiligt sein könnte.

Gleichzeitig wurde die offizielle Webseite von Call of Duty geupdated, was ebenfalls für Spekulationen sorgte. Dort könnt ihr nämlich ab sofort euer Call of Duty-Profil mit eurem Nintendo Account verknüpfen, ähnlich wie es bisher mit Steam, PSN und Xbox Live möglich war. Diese Option gab es für Nintendo-Accounts zuvor nicht, weder bei Black Ops 3 noch bei Infinite Warfare, wie PVPLive erklärt.

Wir haben es getestet: Eine Verknüpfung der Nintendo- und Call of Duty-Accounts ist wieder möglich.

Die Website BadFive schreibt unterdessen von einer anonymen Quelle, die behauptet, Call of Duty: WW2 wäre tatsächlich in Entwicklung für Nintendo Switch und solle während des Nintendo Direct im Rahmen der E3 angekündigt werden. Traditionell würden die Nintendo-Ableger des Franchises immer ein wenig später angekündigt und Activision habe im veröffentlichten Trailer den kleinen Disclaimer eingefügt, der besagt, dass "tatsächliche Plattform-Verfügbarkeit und Launch-Termin(e) Änderungen vorbehalten" seien.

Wie ihr seht haben wir nun jede Menge Spekulation, die wir allerdings mit einer gehörigen Priese Salz aufnehmen sollten. Solange weder Activision noch Nintendo eine Nintendo Switch-Version von Call of Duty: WW2 bestätigen, bleibt die Existenz des Ports ein Gerücht.

Wir haben bei beiden Publishern für euch nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden, was Call of Duty: WW2 für Nintendo Switch angeht. Der Weltkriegsshooter aus dem Hause Treyarch erscheint am 3. November 2017. Bisher bestätigte Plattformen sind PS4, Xbox One und PC.

Würdet ihr gern Call of Duty: WW2 auf Nintendo Switch spielen?