CD Projekt Red arbeitet nach The Witcher 3 aktuell eifrig am kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, zu dem wir womöglich auf der E3 2018 endlich Gameplay zu Gesicht bekommen. Obwohl sich ein Großteil des polnischen Entwicklerteams auf das ambitionierte RPG konzentriert, hat CD Projekt Red aber noch ein geheimes Spiel im Ärmel.

Arbeitet CD Projekt an einem The Witcher-Spin-off?

In einem aktuellen Geschäftsbericht (im PDF-Dokument auf Seite 26) erwähnt CD Projekt nämlich nicht nur Cyberpunk 2077, sondern auch ein "weiteres, Story-basiertes Triple-A-Rollenspiel". Beide RPG-Projekte, also Cyberpunk und das unbekannte Spiel, sollen 2021 oder früher erscheinen (via VG 247).

Informationen zu dem unbekannten RPG-Projekt lassen sich aber nicht im Geschäftsbericht finden. Somit lässt sich nur spekulieren, was sich hinter dem Spiel verbergen könnte. Ob es sich hierbei um eine völlig neue IP oder um einen neuen The Witcher-Ableger handelt, ist unklar.

Allerdings haben die Macher vor einiger Zeit bereits in Aussicht gestellt, die The Witcher-Serie in irgendeiner Form weiterführen zu wollen. Zwar gebe es aktuell keine Pläne für ein The Witcher 4, aber ein weiteres Spiel aus dem Universum des Hexers sei denkbar.

CD Projekt Red besitze weiterhin die Rechte an der The Witcher-Marke, und man sei sich sicher, dass sowohl Fans als auch Investoren den Machern nicht verzeihen würden, wenn sie die Welt des Hexers komplett begraben würden. Hinter dem geheimen RPG-Projekt könnte sich also durchaus ein The Witcher-Spinoff verstecken, vielleicht ja mit Ciri, Triss oder einem anderen Charakter der Serie in der Hauptrolle. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Klar ist hingegen, dass es mit Geralt nicht weitergehen wird. Seine Geschichte ist abgeschlossen.

Gestern berichteten wir zudem, dass sich die The Witcher-Trilogie weltweit über 33 Millionen Mal verkauft hat. The Witcher 3 zählt weiterhin zum erfolgreichsten CD Projekt RED-Spiel. Ein neues Spiel aus dem The Witcher-Universum würde also auch aus unternehmerischer Sicht Sinn ergeben.

Neu ist ist die Info, dass CD Projekt neben Cyberpunk noch an einem weiteren Spiel werkelt, jedoch nicht. Das geheime RPG wurde bereits im Geschäftsbericht des polnischen Studios aus dem Jahr 2015 erwähnt. Nichstdestotrotz haben wir nun die Gewissheit, dass CD Projekt weiterhin auf ein zweites Standbein neben Cyberpunk setzt.