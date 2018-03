The Witcher - Trilogie weltweit über 33 Mio. Mal für PS4, Xbox One & PC verkauft

Das Fiskaljahr 2017 von CD Projekt Red ist beendet und heute haben die Entwickler uns Einblicke in ihre Finanzen gewährt. Das Studio freut sich über ein lukratives vergangenes Geschäftsjahr, in dem es umgerechnet nicht nur rund 109 Millionen Euro Einnahmen erzielen konnte, sondern auch einen neuen Meilenstein im Hinblick auf verkaufte Spiele-Kopien des Witcher-Franchises knacken konnte.

Witcher 3 weiterhin erfolgreichstes CD Projekt-Spiel

33 Millionen Exemplare der drei Witcher-Spiele konnte das polnische Entwicklerstudio bis Ende des Finanzjahrs 2017 an den Mann bzw. die Frau bringen. Das verkündet Finanzchef Piotr Nielubowicz stolz in einem offiziellen YouTube-Video, das wir unten für euch eingebunden haben.

Das von Fans und der Fachpresse gleichermaßen gefeierte Action-RPG The Witcher 3: Wild Hunt war dabei wenig verwunderlich für einen Großteil des Profits verantwortlich. In den ersten drei Jahren nach Release hat es beispielsweise verglichen mit dem Vorgänger The Witcher 2: Assassins of Kings für 11 Mal mehr Einnahmen gesorgt, wie die ausführlichere Präsentation der Entwickler verrät.

Schauen wir uns die Verkäufe von The Witcher 3 im Fiskaljahr 2017 aufgeteilt auf die drei größten Plattformen an, so können wir feststellen, dass die meisten Exemplare für PC verkauft wurden (50%), gefolgt von PS4 (35%) und schließlich Xbox One (15%).

Insgesamt sind etwas mehr Witcher 3-Spiele als im Vorjahr über die Ladentheke gewandert, genaue Zahlen nennen die RPG-Macher jedoch nicht.

Das große neue Projekt der Entwickler ist Cyberpunk 2077 und soll nach eigenen Angaben "noch ambitionierter als The Witcher 3" werden. Erst Kürzlich hat CD Projekt Red ein neues Studio eröffnet, um die Arbeit an dem mit Spannung erwarteten RPG schneller voranzutreiben. Gerüchten zufolge soll es auf der E3 dann endlich eine spielbare Demo zum neuen Spiel geben.