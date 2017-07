Crash Bandicoot - Trailer zum PS4-Remaster liefen mit 60 fps, fertiges Spiel nur mit 30 fps

Der überraschende Erfolg der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zeigt, dass die Entwickler von Vicarious Visions ganz genau verstanden haben, was die PS1-Originale so charmant gemacht hat. Bei aller Treue zur Vorlage und der schicken Grafik der PS4-Remasters scheint eine Kleinigkeit aber unter den Tisch gefallen zu sein, die ein seltsames Licht auf das Marketing von Activision wirft.

Kolumne: Crash Bandicoot - Native Fortress ist der schlimmste Level, den ich jemals gespielt habe

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy läuft sowohl auf der normalen PS4 als auch auf der PS4 Pro mit 30 Bildern pro Sekunde und das ist auch vollkommen in Ordnung. Zumindest ist es dann in Ordnung, wenn dies klar kommuniziert wird. Offenbar liefen die Trailer zum PS4-Remaster aber mit einer Bildrate von 60 fps.

Daran erinnert uns der YouTuber TheGamingBritShow, der in seinem Fazit-Video zum Crash Bandicoot-Comeback noch weitere Kritikpunkte anbringt.

Dass Crash-Fans beispielsweise auf der PS4 längere Ladezeiten in Kauf nehmen müssen als damals auf der ersten PlayStation ist zwar ein kleines bisschen peinlich, jedoch nicht per se problematisch. Die irreführende Werbung in den Trailer allerdings schon. Dieses Detail scheint aber zum Release des Spiels untergegangen zu sein.

It’s kinda fucked up that the Crash remake trailer (https://t.co/8ibU2kYKfe) shows the games in 60fps when the retail version runs at 30. — Mark Brown (@britishgaming) July 14, 2017

can we call that false advertising ?

shouldn't this be illegal ? — Arthur (@iRuthrax) July 14, 2017

I remember some of the uncharted trailers being 60fps too. It's the video equivalent of the bullshot. — Anthony Smith (@LV54Spacemonkey) July 14, 2017

Wenn wir uns an die Analyse des Spiels durch die Technik-Experten von Digital Foundry erinnern, wo festgestellt wird, dass das PS4-Remaster teilweise sogar nur mit 20 Bildern pro Sekunde läuft, bekommt der Release der N. Sane Trilogy einen bitteren Beigeschmack. Crash Bandicoot ist hier sicherlich kein Einzelfall, aber es ist dennoch eine kleine Enttäuschung.

Was haltet ihr von davon?