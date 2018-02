Nach dem überraschenden Lebenszeichen des offiziellen Twitter-Accounts, der sich nach jahrelanger Stille mit einem *piep* zurückmeldete, bleiben offizielle Updates zu Cyberpunk 2077 weiterhin aus. Vielleicht bekommen wir jetzt aber von indirekter Stelle endlich eine Einschätzung, was da bald auf uns zukommen könnte. Mike Pondsmith, der Erfinder der Pen & Paper-Vorlage, stellte nämlich einen neuen Trailer in Aussicht.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung El Pais (gemeinsam mit Vodafone), gab Pondsmith an, dass es schon bald einen neuen Trailer geben werde, der zeigen wird, wie viel "Tod" in der Welt von Cyberpunk steckt.

"Man wird sehen, wie viel Tod in diesem Trailer zu sehen ist. Es gibt viele versteckte Details in den Fenstern, Reflektionen oder Hinweise in den Zeitungen, die unter zerstörten Leichen verstreut liegen, solche Dinge eben. Das sind Dinge, die in einem konventionellen Videospiel nicht erzählt werden können, weil sie der Vorstellung des Spielleiters entspringen."