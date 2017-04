Dead by Daylight kommt endlich auf die Konsolen.

Publisher Starbreeze Studios verkündete bereits Anfang des Jahres, dass das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight nach erfolgreichem PC-Release den Sprung auf die Konsolen schaffen soll. Nun gibt es einen konkreten Release-Termin für die PS4- und Xbox One-Version des Spiels (via DualShockers).

Dead by Daylight erscheint digital und als Retail-Version am 23. Juni 2017 für PS4 und Xbox One. Kosten soll das Spiel 29,99 US-Dollar und damit zehn US-Dollar mehr, als es aktuell auf Steam angeboten wird. In Dead by Daylight jagen wir entweder als Serienkiller mehreren unglücklichen Seelen hinterher, oder schlüpfen selbst in die Rolle eines von mehreren Opfern und kämpfen um unser Überleben.

Die Retail-Version des Spiels soll uns außerdem mit einer Handvoll Zusatz-Content versorgen. Mit dabei ist der Soundtrack und die Add-Ons "80er Jahre-Aktenkoffer", "Blutbeschmierter Sack" sowie "Von Fleisch und Matsch".

Holt ihr euch das Spiel für PS4 oder Xbox One?