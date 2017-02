Death Stranding 2 - Kojima äußert sich zu einem möglichen Nachfolger

Death Stranding 2 kommt nur, wenn "es jeder will".

Im Zuge eines Twitch-Livestreams von RTX Sydney wurde unter anderem der Death Stranding-Director Hideo Kojima interviewt und dabei gefragt, ob er bereits über einen potenziellen Nachfolger nachdenkt. Dem sei aktuell nicht so, doch das könne sich bei entsprechender Nachfrage ändern, so Kojima.

Demzufolge könnte sich Kojima vorstellen, über Death Stranding 2 zu grübeln, wenn der Vorgänger gut bei den Spielern ankommt, sehr erfolgreich wird und "jeder nach einem Sequel verlangt". Kojima bekräftigte zudem, dass er bei seinen Spielen niemals etwas zurückhält, um es später in einem etwaigen Nachfolger einzubauen. Er versuche stattdessen, in jedes Spiel alles zu packen, was er kann, sodass er keine Schuldgefühle haben muss, wenn der Titel schließlich erscheint.

Zudem rechne Kojima niemals während der Entwicklung damit, später die Chance zu bekommen, einen Nachfolger machen zu dürfen. Daher konzentriere er sich stetig ausschließlich auf sein aktuelles Projekt. Er ist weiterhin der Meinung, dass er bei einer Fortsetzung einiges anders machen müsse, denn wenn alles gleich bleibe, wären zwar die Fans des Vorgängers zufrieden, aber es gebe keinen Fortschritt - weder für die Entwickler noch für die Spieler. Und dafür ist er bereit, gewisse Risiken einzugehen, die ihm auch Fans kosten könnten.

Death Stranding war übrigens nur eine von vielen Spiel-Ideen von Kojima, aber letztlich die einzige mit Erfolg auf dem Markt, so Kojima.

Death Stranding - Alternativer Trailer von der PlayStation Experience 2016