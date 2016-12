Death Stranding - Alternativer Trailer von der PlayStation Experience 2016

Montag, 05. Dezember 2016 um 18:30

Im Rahmen der Game Awards 2016 präsentierte Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima einen neuen Trailer zum mysteriösen Death Stranding. Das rund fünf Minuten lange Video enthüllt nicht nur Hannibal-Darsteller Mads Mikkelsen (bald in Rogue One: A Star Wars Story) als Cast-Mitglied, sondern zeigt auch den Filmemacher Guillermo Del Toro (Pan's Labyrinth, Pacific Rim) in einer zentralen Rolle.

Passend zur PlayStation Experience 2016 veröffentlicht Kojima diesen Death-Stranding-Trailer in einer alternativen Version. Anstelle der dramatischen Musik untermalt diesmal ein ruhiges Stück namens Easy Way Out das Geschehen. Das Lied stammt von der Band Low Roar, die Death-Stranding-Fans bereits kennen dürften. Schließlich ist ihr Song I'll Keep Coming im ersten Trailer zu Death Stranding zu hören.

Death Stranding hat noch keinen konkreten Release-Termin, erscheint aber Konsolen-exklusiv für PS4. Eine PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.