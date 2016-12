Death Stranding - Alles, was ihr im Trailer vielleicht übersehen habt

Der zweite Trailer zu Death Stranding zeigt nicht nur Mads Mikkelsen und Guillermo Del Toro, sondern noch so viel mehr.

Zwei Trailer, ein paar Poster und meist kryptische Details – das ist alles, was wir bisher über Death Stranding wissen oder davon gesehen haben. Kein Wunder, Director Hideo Kojima gibt sich gerne geheimnisvoll. Und so überrascht es nicht, dass der zweite Trailer neben falschen Spuren, auch ein paar konkrete Hinweise enthalten soll. Grund genug also, einmal einen genauen Blick auf den neuen Death Stranding-Trailer zu werfen.

How did You like our new DEATH STRANDING teaser? There're various hints(misleads) hidden so pls watch it to think as many time as you want. pic.twitter.com/6B8NzEDDxi