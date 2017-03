Destiny 2 - Die Download-Größe beträgt auf PS4, Xbox One und PC mindestens 68 GB.

Wenn Destiny 2 am 8. September 2017 auf den Markt kommt, müsst ihr eventuell einen kleinen "Frühjahrsputz" auf eurer PS4, Xbox One oder eurem PC machen. Activision hat die Download-Größe von Destiny 2 auf der offiziellen Website des Spiels verraten. Demnach belegt der MMO-Shooter mindestens 68 GB. Allerdings handelt es sich hierbei um einen vorläufigen Wert, der nach dem Release ansteigen soll.

Zusätzlichen Speicherplatz können beispielsweise Updates verbrauchen, was sowohl Content-Updates als auch Patches umfasst. Durch den angekündigten Expansion Pass zu Destiny 2 wissen wir zudem bereits, dass zwei Erweiterungen für den MMO-Shooter geplant sind.

Destiny 2 - Exklusive Inhalte für PS4 bis mindestens 2018

Neben den Angaben zur Download-Größe von Destiny 2 auf PS4, Xbox One und PC hat Activision gestern noch eine ganze Reihe an weiteren Informationen veröffentlicht. So beleuchtet der Reveal-Trailer zu Destiny 2 die Story. Außerdem kennen wir nun die grobe Roadmap bis zum Release: Erstes Gameplay gibt es im Mai, eine Open Beta folgt im Sommer, wobei sich Vorbesteller über einen Vorabzugang freuen dürfen.

