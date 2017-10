Destiny 2 - So will Bungie das Endgame & Loot-System verbessern

Destiny 2 gibt es jetzt nicht nur für die PS4 und Xbox One, sondern auch für den PC. Nachdem der Launch jetzt komplett vom Tisch ist, können sich die Entwickler endlich voll und ganz darauf konzentrieren, das Spielerlebnis zu verbessern.

Was uns in Zukunft an Veränderungen bevorsteht, verrät Bungie in einem neuen Blogeintrag. Demnach sollen wohl zunächst vor allem Loot und das Belohnungssystem überarbeitet werden. Aber auch die engagiertesten Fans sollen neue Anreize und etwas zu tun bekommen.

Mehr: Destiny 2 - Hinweise auf neue Welten, Sparrow-Rennen & Gläserne Kammer aufgetaucht

Neue Anreize sollen auch für das Beenden von Prestige-Aktivitäten geschaffen werden, genau wie es bessere Belohnungen und einen höheren Wiederspielwert bei Strikes und Abenteuern geben soll. Anfang 2018 visieren die Macher aktuell für private Matches an und auch die Crucibles sollen feiner abgestimmt werden. Dasselbe gilt für Iron Banner und die Faction Rallies, beides soll ebenfalls weiterhin verbessert werden, unter anderem durch Belohnungen.

Mehr: Destiny 2 - In den USA jetzt das erfolgreichste Spiel des Jahres 2017

Exotics sollen sich seltener doppeln und es befinden sich offenbar auch neue Möglichkeiten in Planung, mit deren Hilfe wir unsere überschüssigen Materialien und Währungen ausgeben können. Zu guter Letzt steht auch noch eine Überarbeitung des Emote-Interfaces an. Spieler sollen künftig mehrere exotische Emotes gleichzeitig ausrüsten können. Doch damit nicht genug: Selbstverständlich soll da noch mehr kommen. Wie konkret die Änderungen umgesetzt werden, ist aber noch unklar.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen?