Destiny 2 - Hinweise auf neue Welten, Sparrow-Rennen & Gläserne Kammer aufgetaucht

Destiny 2 gibt es jetzt auch für den PC und Dataminer nutzen diese Gelegenheit, leichter an die Daten heranzukommen, natürlich sofort. Anscheinend wurden nun diverse Sounddateien entdeckt, die Rückschlüsse auf zukünftige, neue Regionen zulassen und noch sehr viel mehr andeuten. Möglicherweise erwartet uns eine Rückkehr der Sparrow-Rennliga sowie ein Revival bereits bekannter Orte aus Teil 1 und dem DLC König der Besessenen.

Wie immer sind diese Gerüchte mit Vorsicht zu genießen und können nicht als gesichert angesehen werden. Achtung: Im Folgenden lauern eventuell kleinere Spoiler zur Zukunft von Destiny 2. Auf Reddit heißt es, dass es in den Sounddateien unter anderem Textzeilen gibt, die sich auf die Gebiete Ganymed, The Myriad, Phobos und Merkur beziehen. Merkur soll im ersten DLC enthalten sein, der Rest klingt so, als handele es sich um patrouillierbare Zonen.

Zum DLC König der Besessenen beziehungsweise dem Schauplatz der Erweiterung existieren ebenfalls Textzeilen, und zwar gleich eine ganze Reihe. Darin ist von einer Rückkehr zum Grabschiff die Rede sowie davon, dass es noch am Leben sei – und von einer Plünderung. Auch diese Sounddateien klingen also schwer danach, als handele es sich hierbei um eine Patrouillen-Zone.

Dann wären da noch die Patrouillen-Zonen auf dem Mars, der Venus und in Alt-Russland, die ebenfalls allesamt Erwähnung finden und aus dem Original-Destiny bekannt sind. Genau dasselbe gilt für das Gefängnis der Alten, das Riff sowie den Schwarzen Garten und die Gläserne Kammer.

Last but not least: Die Sparrow-Rennliga SRL kehrt möglicherweise auch zurück und bringt dann eventuell einen weiteren Charakter namens Marcus Ren mit sich. Desweiteren werden Events namens Crimson Days und Festival der Verlorenen erwähnt, außerdem geht es unter anderem auch um ein ominöses "House of Dusk".

Was sagt ihr zu diesen möglichen Hinweisen? Welche Punkte haltet ihr für wahrscheinlich?

