Destiny 2 - Erste Fans bestellen Sequel angeblich schon vor, neue Infos noch heute?

Wie wird Destiny 2 wohl aussehen?

Mit dem Leak eines Destiny 2-Posters, das unter anderem den ungefähren Release-Termin sowie eine PS4-Beta im Sommer bekannt gab, ist der Hype um den Nachfolger zu Bungies MMO-Shooter wieder neu entfacht wurden. Einige Destiny-Fans behaupten sogar, dass sie Destiny 2 schon jetzt vorbestellen konnten und das teilweise sogar als Limited Edition.

Ein deutscher Destiny-Fan hatte am Wochenende ein Foto auf Twitter hochgeladen, wo er den Kassenbon in die Kamera hält, die von einer Vorbestellung von Destiny 2 spricht. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die noch nicht bestätigte PC-Edition des Shooters.

On every single game stop receipt it says "pre order Destiny 2 now" pic.twitter.com/nx1O9SlU9a

Die Limited Edition, die Snowy für 110 Euro in Hannover erstanden hat, soll es sowohl bei McMedia als auch bei GameStop geben.

Im Gamestop-System sei der Release von Destiny 2 mit dem 17. September angegeben, dies sei aber definitiv nur ein Platzhalter. Die tatsächliche Veröffentlichung soll dabei zwischen dem 1. und 17. September liegen, der geleakte Releasetermin (8. September) bleibt also wahrscheinlich. Auch auf der GameStop-Website sollen kurzzeitig Vorbestellungen möglich gewesen sein, doch die Angebote wurde wieder entfernt.

@SnootyWizard @SenSnowy @Gothalion took this picture of the D2 place holders on Game Stop Germanys website the day before they took it down pic.twitter.com/rffFD6oUDU