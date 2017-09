Destiny 2 - Update 1.0.3 online, bringt Faction Rallyes & mehr

Bereits gestern gingen die Server von Destiny 2 für mehrere Stunden offline , um den Patch 1.0.3 (Auf PS4 1.0.5) aufzuspielen. Nun wurde bekannt gegeben, dass der neue Spielmodus, Wettkampf der Fraktionen, ab 11 Uhr unserer Zeit allen Spielern zur Verfügung stehen wird. Die Inhalte dieses Modus hat Kollege Hannes bereits gestern für euch zusammengefasst.

Abgesehen davon hat Patch 1.0.3 auch zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen an Bord. So wurde beispielsweise die Menge an Spielen reduziert, die ihr für die Schmelztiegel-Herausforderung "Ruf zu den Waffen" benötigt. Außerdem hat sich Bungie auch weiteren Problemen am Interface, dem PvP-Modus und dem Clan-System gewidmet. Die offizielle Liste der Patch-Fixes findet ihr hier.

Welche der Fraktionen werdet ihr im neuen Update unterstützen?