Destiny 2 - Clan-Funktionen zum Launch nicht verfügbar

Destiny 2 ist eines der meist erwarteten Spiele des Jahres und Tausende von Spielern werden sich zum Launch in die Schlacht stürzen. Wer das gemeinsam mit seinem Clan tun möchte, bekommt allerdings ein paar Stolpersteine in den Weg geworfen: Clan-Features werden zum Start fehlen und erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht. Das meldet der offizielle englische Support-Account zum Spiel.

In-game Destiny 2 Clan Features will be unavailable for the first several days after launch. Stay tuned for announcements of availability. — Bungie Help (@BungieHelp) September 5, 2017

Was sind diese Clan-Features überhaupt? Damit wird die Verwaltung von Gruppen deutlich vereinfacht. Es lassen sich zum Beispiel neue Mitglieder einladen oder Embleme setzen. Vorerst wird man da aber auf die Webseite von Bungie ausweichen müssen, wo diese Funktionen über den Webbrowser ebenso vorhanden sind. Etwas umständlich, aber immerhin.

Die Handhabung von Clans war allerdings schon vorher etwas tricky: Mit dem Clan-Transfer-Tool konnten bestehende Gruppen und Clans von bungie.net aus dem ersten Spiel in das zweite übernommen werden, aber das war nur für einen Monat möglich. Wer bis zum 23. August nicht gehandelt hat, wird alles neu anlegen müssen.

Clans werden in Destiny 2 sehr ähnlich wie im ersten Spiel strukturiert sein. Sie können maximal 100 Mitglieder enthalten, und ein Account kann nur jeweils Mitglied in einem Clan auf einer Systemplattform sein. Als grössten Fortschritt beschreibt Bungie die Möglichkeit zu Guided Games, einem lang ersehnten Matchmaking-System für High Level Content wie Nightfall Strikes oder Raids.

Bungie verspricht, dass die Clan-Funktionen kurze Zeit nach dem Launch auch innerhalb des Spiels verfügbar sein werden. Ein konkretes Datum hat man aber leider nicht genannt. Tja, da werden wir uns auf der Couch wohl vorerst noch mit einem Tablet oder Notebook bewaffnen müssen, um unseren Clan zu verwalten.

Destiny 2 erscheint am 6. September, also heute, für PS4 und Xbox One. Die Fassung für den PC erscheint leider erst am 24. Oktober. Ihr wollt in das Spiel einsteigen, habt aber keinen Plan? Unser Klassen-Guide gibt Starthilfe.