Destiny 2 - Geheimer Raum im Turm schürt Spekulation um Rasputin-DLC

Destiny 2 ist erst seit deim 6. September 2017 erhältlich, doch die Spieler erkunden fleißig das Sonnensystem und haben auch schon die ersten Geheimnisse entdeckt. Die neueste Entdeckung stammt vom Youtuber Andy-Edition, der im Turm des Spiels einen geheimen Raum mit einem Tagebuch gefunden hat.

In einem Video, das wir euch unten verlinkt haben, seht ihr den Weg. Oberhalb des Hangars, in dem sich Amanda Holiday aufhält, gibt es einen kleinen Raum mit einem Tisch, auf dem ein Tagebuch liegt. Dieses lässt sich mit etwas Glück scannen und offenbart einige Story-Schnipsel rund um Ana Bray - eine Wissenschaftlerin, die für die SIVA-Krise mitverantwortlich war.

Andy-Edition fasst in seinem Video die Story ein wenig zusammen und glaubt zudem, das Tagbuch könnte in Verbindung zu einem Rasputin-DLC für Destiny 2 stehen. Wer Rasputin ist, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Story-Zusammenfassung von Destiny. Der erste Zusatzinhalt für Destiny 2 ist übrigens auch schon bestätigt.