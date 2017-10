Destiny 2 - Game Director will wissen, was ihr euch für den ersten DLC wünscht

Dass Destiny 2 erweitert wird, steht fest. Auch, dass der erste DLC Curse of Osiris heißen wird, wissen wir bereits, und wir kennen sogar schon einige der Inhalte. Über die genaueren Details schweigen sich die Entwickler bei Bungie allerdings noch aus.

Mehr: Destiny 2 - Geheimer Raum im Turm schürt Spekulation um Rasputin-DLC

Neben einer komplett neuen Location, neuen Story-Missionen und Adventures, neuer Ausrüstung und zusätzlichen Koop- sowie PvP-Aktivitäten erwartet uns aber vielleicht auch noch mehr. Was sich eigentlich die Spieler von der ersten Erweiterung wünschen, will der Game Director Christopher Barrett jetzt auf Twitter wissen.

What would you most like to see in the first expansion? #Destiny2