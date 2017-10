Destiny 2 - Server heute am 3. Oktober offline, Update 1.0.3.1 kommt

Bungie liefert uns zur Zeit mit großer Verlässlichkeit im wöchentlichen Takt Updates für Destiny 2. Der einzige Haken an der Sache: Die Server sind wegen den dazugehörigen Wartungsarbeiten regelmäßig für einige Stunden down. Auch heute, am 3. Oktober 2017, müssen wir mit unseren Hütern eine Zwangs-Pause von vier Stunden einlegen.

Das verkünden die Entwickler auf ihrer offiziellen Website. Plant ihr eure Freizeit am heutigen Feiertag zum Spielen von Destiny 2 zu nutzen, könnt ihr euch folgende Zeiten vormerken, an denen die Server nicht verfügbar sein werden.

Destiny 2-Server ab 18 Uhr down

Laut Bungie sollen die Wartungsarbeiten um 17 Uhr beginnen. Spieler werden sich dann nicht mehr bei Destiny 2 einloggen können.

Voraussichtlich um 18 Uhr werden alle Spieler aus ihren Aktivitäten entfernt und die Server gehen offline.

Gegen 21 Uhr sollen die Wartungsarbeiten schließlich enden. Bevor ihr euch aber wieder anmelden und mit euren Hütern in den Kampf zeihen könnt, werdet ihr zunächst das Update 1.0.3.1 herunterladen müssen. Es soll unter anderem ein Problem beseitigen, bei dem Spieler unter bestimmten Bedingungen in einer Schleife gefangen waren und unaufhörlich gestorben sind und / oder nicht neu spawnen konnten.

Bitte beachtet, dass Bungie bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, dass die Zeitangaben zu ihren Wartungsarbeiten mit Vorsicht zu genießen sind. Stellt euch darauf ein, dass die Server länger als angegeben offline sein könnten.