Destiny 2 - Update bringt Clan-Übersicht & Guided Games-Beta, fixt MIDA-Miniwerkzeug-Bug

Destiny 2-Fans mussten gestern eine Pause einlegen, weil Bungie Wartungsarbeiten an den Servern von Destiny und Destiny 2 durchgeführt hat. Die dauerten drei Stunden länger als geplant, jetzt sind die Server aber wieder online. Während der Server-Downtime wurde der Hotfix 1.0.2.1 aufgespielt, der mehrere Bugs behebt und die Guided Games-Beta mit sich bringt. Clan-Übersichten werden jetzt im Spiel angezeigt und auch der MIDA-Miniwerkzeug-Bug wurde behoben.

The Guided Game Beta is live! Clan members can form a Clan Fireteam and queue as Guides for Nightfall Guided Games https://t.co/jzyvGsXzmc

Mit Hilfe der Guided Games-Funktion können sich erfahrenere Spieler als Guides anbieten, um schwächeren (den sogenannten Seekern) beim Absolvieren der Dämmerungs-Strikes zu helfen. Allerdings befindet sich das Ganze noch in der Betaphase und nur eine kleine Auswahl an Spielenden erhält die notwendigen Tickets, um sich als Seeker einzureihen.

During the Guided Game Beta, only a subset of players received Guided Game tickets at the Postmaster which are needed to queue as a Seeker. https://t.co/AN7U2un3Qb