Destiny 2 - Weekly Reset am 24.10. mit Der Waffenhändler als Dämmerungsstrike

Wieder eine Woche rum und somit mal wieder Weekly Reset in Destiny 2. Entgegen der Erwartungen einiger Fans müssen wir auf das Halloween-Event "Festival der Verlorenen" verzichten. Dafür wurden die Aktivitäten ausgetauscht und ihr könnt wieder Mächtige Engramme abstauben.

Beachtet: Dies war der letzte wöchentliche Reset, der um 11 Uhr stattfindet. Da am kommenden Wochenende die Uhren umgestellt werden, wird der Weekly Reset künftig Dienstags schon um 10 Uhr durchgeführt. Ab nächster Woche dürften dann auch wie versprochen die Prüfungen der Neun zurückkehren.

Wir zeigen euch, was es in dieser Woche in Destiny 2 zu tun gibt.

Dämmerungsstrike (Nightfall) am 24.10.

Der Nightfall in dieser Woche ist Der Waffenhändler mit folgenden Modifikatoren:

Sturzflut: Endlose Kraft strömt aus deinem Inneren. Deine Fähigkeiten laden sehr viel schneller auf. Nutze sie, um deine Feinde zu zerschmettern.

Endlose Kraft strömt aus deinem Inneren. Deine Fähigkeiten laden sehr viel schneller auf. Nutze sie, um deine Feinde zu zerschmettern. Zeitschleife Stunde Null: Der Missionstimer kann nicht verlängert werden. Wähle deine Schlachten weise.

Die Herausforderungen im Dämmerungsstrike:

Dämmerungsgeschwindigkeit: Schließe die Dämmerung mit mindestens 5 Minuten Restzeit ab.

Schließe die Dämmerung mit mindestens 5 Minuten Restzeit ab. Ungebrochen: Schließe die Dämmerung mit weniger als 3 Toden ab.

Schließe die Dämmerung mit weniger als 3 Toden ab. Dresche für den Drescher: Schieße einen Drescher ab, während du gegen Bracus Tynoc kämpfst.

Mehr: Season 2 in Destiny 2 - Was sich ändert

Flashpoint, Schatzkarten, Raid-Phasen

Der Flashpoint ist diesmal auf Io.

ist diesmal auf Io. Cayde-6 hat ebenfalls Schatzkarten für Io dabei.

Die Raid-Phasen ergänzen wir, sobald sie bekannt sind.

Zudem könnt ihr drei Herausforderungen auf Io erledigen, um Ruf-Token zu bekommen. Und natürlich bekommt wir wieder Mächtige Engramme für den Schmelztiegel-Meilenstein und für gesammelte Clan-EP.

Shader & Gear im Everversum

Als Shader gibt es diesmal:

Angelaufener Kupfer

Metroverschiebung

Veist-Giftschimmer

Dazu gibt es den Beinschutz des Optimats für alle Klassen.