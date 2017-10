Destiny 2 - Weekly Reset: Nightfall, Flashpoint & Co. am 17.10.

Heute, am 17. Oktober, ist der Weekly Reset in Destiny 2. Das Eisenbanner-Turnier ist zuende, dafür gibt's wieder neue Aktivitäten und Milestones, die hoffentlich für euch wieder etwas Loot abwerfen.

Wir zeigen euch, was es in dieser Woche in Destiny zu tun gibt.

Dämmerungsstrike (Nightfall) am 17.10.

Der Nightfall in dieser Woche ist Exodus-Absturz mit folgenden Modifikatoren:

Prisma: Angriffe, die dem Element entsprechen, verursachen erhöhten Schaden. Anderer Elementarschaden ist reduziert. Eingehender Schaden und Kinetik-Schaden sind nicht betroffen. Das Element wechselt.

Angriffe, die dem Element entsprechen, verursachen erhöhten Schaden. Anderer Elementarschaden ist reduziert. Eingehender Schaden und Kinetik-Schaden sind nicht betroffen. Das Element wechselt. Zeitschleife Ringe: Durchschreitet Vex-Zeittore, um den Missionstimer zu verlängern.

Die Herausforderungen im Dämmerungsstrike:

Schließe die Dämmerung mit mindestens 5 Minuten Restzeit ab.

Schließe die Dämmerung mit weniger als 3 Toden ab.

Besiegt als Einsatztrupp 9 Schweber mit Nahkampfangriffen, bevor ihr Thaviks besiegt.

Flashpoint, Schatzkarten, Raid-Phasen

Der Flashpoint ist diesmal auf Titan.

ist diesmal auf Titan. Cayde-6 hat ebenfalls Schatzkarten für Titan dabei.

Die Raid-Reihenfolge ergänzen wir, sobald mehr Infos vorliegen.