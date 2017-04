Die besten PS4-Spiele 2017 - Das sind unsere Top 10

Die besten Spiele für PS4/Pro 2017.

Auf GamePro.de findet ihr eine Liste aller PS4-Tests, geordnet nach dem Datum der Veröffentlichung. Um jedoch einen schnellen Überblick über die besten PS4-Games zu bekommen, haben wir diese Topliste erstellt.

Hier findet ihr auf einen Blick die Top 10 PS4-Spiele des Jahres 2017 mit den höchsten GamePro-Wertungen. Beachtet, dass DLCs und Erweiterungen in dieser Liste nicht berücksichtigt werden.

Sollte es mehrere Spiele mit der gleichen GamePro-Testwertung geben, berücksichtigen wir das jüngste, also zuletzt erschienene Spiel.

Letztes Update der Topliste: 06. April

10. Night in the Woods - 82

Night in the Woods - Ankündigungs-Trailer zum melancholischen 2D-Adventure

Das Indie-Adventure Night in the Woods sieht aus wie ein Kinderspiel, ist aber eines der erwachsensten Abenteuer der letzten Jahre. Es besteht nämlich zu 90 Prozent aus Dialogen in Textform (nur auf Englisch) voller Slang und Poesie. Die restlichen zehn Prozent füllen Minispiele, Entdeckungen und Jump&Run-Einlagen.

Damit ist Night in the Woods nicht gerade massentauglich, wer jedoch gern liest und über gute Englischkenntnisse verfügt, sollte trotzdem unbedingt zugreifen. Euch erwarten liebenswerte Charaktere, eine bezaubernde Story sowie ein fantastischer Soundtrack. Ein geheimtipp für alle, die auf tiefgründige Geschichten stehen.

Genre: Grafik-Adventure

Release-Datum: 21. Februar 2017

GamePro-Wertung: 82

Hier geht's zum Test von Night in the Woods auf GamePro.de

9. Torment: Tides of Numenera - 84

Torment: Tides of Numenera - Test-Video: Die beste Story seit The Witcher 3

Bei Torment: Tides of Numenera handelt es sich um einen geistigen Nachfolger zum Rollenspielklassiker Planescape Torment aus dem Jahr 1999. Torment besitzt jedoch nicht die Originallizenz und spielt daher im fiktiven Numenera-Universum eine Milliarde Jahre in der Zukunft.

Rollenspielfans dürfen sich auf großartige Geschichten freuen, sollten aber auch etwas Einarbeitungszeit einplanen, zumal gerade das Anfangsgebiet sehr groß ausfällt und sich nicht alles sofort auf den ersten Blick erschließt. Wer das mag, sollte unbedingt zuschlagen.

Genre: Rollenspiel

Release-Datum: 28. Februar 2017

GamePro-Wertung: 84

Hier geht's zum Test von Torment: Tides of Numenera auf GamePro.de

8. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX - 84

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX ist eine PS4-Collection zweier "älterer" PS3-Collections: HD 1.5 ReMIX und HD 2.5 ReMIX erschienen beide bereits 2013 für die alte Sony-Kiste. Die Neuauflage enthält insgesamt sechs Spiele in aufgebohrter Optik, die wichtigsten sind Kingdom Hearts 1 und 2.

Die Sammlung ist damit für alle geeignet, die alle Teile noch einmal auf der PS4 erleben wollen oder die Originale vielleicht noch nicht kennen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um diese tollen Rollenspiele nachzuholen und sich optimal auf Kingdom Hearts 3 vorzubereiten.

Genre: Rollenspiel

Release-Datum: 31. März 2017

GamePro-Wertung: 84

Hier geht's zum Test von Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX auf GamePro.de

7. Lego City Undercover - 85

LEGO City Undercover - Trailer: Charmanter GTA-Klon jetzt endlich für PS4, Xbox One, Switch & PC

Vier Jahre lang war Lego City Undercover exklusiv der Wii U vorbehalten, mittlerweile wurde das Open World-Klötzchenabenteuer auch für PS4 veröffentlicht. Neben einer aufgehübschten Optik gibt es auch einen brandneuen Koop-Modus (lokal) für zwei Spieler.

In Lego City Undercover schaltet ihr nach und nach neue Kostüme und somit neue Spezialfähigkeiten für den Helden Chase McCain frei. Auch nach vier Jahren hat das Spiel nicht an Witz und Charme verloren und die technische Umsetzung ist gelungen. Unbedingt spielen.

Genre: Actionspiel

Release-Datum: 6. April 2017

GamePro-Wertung: 85

Hier geht's zum Test von Lego City Undercover auf GamePro.de

6. Nioh - 86

Nioh - Launch-Trailer zeigt uns Spielwelt, Bosse & knallharte Samurai-Kämpfe

Nioh verfrachtet das Dark Souls-Gameplay in ein fiktives Japan-Setting des 16. Jahrhunderts: Als Samurai kämpft ihr euch mit unterschiedlichen Waffen durch allerhand (Boss-)Gegner. Sterbt ihr, verliert ihr alle gesammelten Seelen (XP) und müsst sie erst wieder aufsammeln.

Nioh bietet zwar nicht die tiefgründige Lore des Vorbilds, punktet dafür aber beim hochkomplexen Kampfsystem, das selbst nach mehreren Stunden immer wieder neue Feinheiten offenbart. Wer sich gern durch Actionspiele mit hohem Schwierigkeitsgrad beißt, ist hier genau richtig.

Genre: Actionspiel

Release-Datum: 9. Februar 2017

GamePro-Wertung: 86

Hier geht's zum Test von Nioh auf GamePro.de

